2019-06-04T12:07:54+03:00
Происшествия

Житель Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого

Потерпевший не реагировал на замечания обвиняемого
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 33-летний мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В ночь с 1 на 2 апреля в гости к обвиняемому пришел пьяный 23-летний знакомый. Мужчина накрывал стол и попросил гостя не шуметь, чтобы не разбудить детей. Но приятель проигнорировал замечание хозяина дома и эмоционально и громко начал рассказывать о своих проблемах. Обвиняемый ударил его ножом, которым резал продукты, - сообщает ведомство.

От полученного ранения потерпевший скончался. В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, проведены экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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