Житель Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого

СЕГОДНЯ 12:07 2019-06-04T12:07:54+03:00

Потерпевший не реагировал на замечания обвиняемого

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии 33-летний мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- В ночь с 1 на 2 апреля в гости к обвиняемому пришел пьяный 23-летний знакомый. Мужчина накрывал стол и попросил гостя не шуметь, чтобы не разбудить детей. Но приятель проигнорировал замечание хозяина дома и эмоционально и громко начал рассказывать о своих проблемах. Обвиняемый ударил его ножом, которым резал продукты, - сообщает ведомство.

От полученного ранения потерпевший скончался. В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, проведены экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Малыш в Удмуртии выпал из окна. Что известно на данный момент.

- Ох уж этот ветер! Собрали для вас фотографии последствий сильного ветра.

- Удмуртия вошла в список регионов высоким уровнем заболеваемости ожирением.

ИСТОЧНИК KP.RU