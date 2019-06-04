Житель Удмуртии обвиняется в убийстве знакомого
В Удмуртии 33-летний мужчина обвиняется в убийстве своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- В ночь с 1 на 2 апреля в гости к обвиняемому пришел пьяный 23-летний знакомый. Мужчина накрывал стол и попросил гостя не шуметь, чтобы не разбудить детей. Но приятель проигнорировал замечание хозяина дома и эмоционально и громко начал рассказывать о своих проблемах. Обвиняемый ударил его ножом, которым резал продукты, - сообщает ведомство.
От полученного ранения потерпевший скончался. В рамках расследования уголовного дела проведен осмотр места происшествия, проведены экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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