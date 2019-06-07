2019-06-07T10:03:34+03:00
Общество

Ремонтные работы в одном из городов Удмуртии уже близятся к завершению

Дорожники приступили к ремонту последнего объекта в этом году
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба Миндортранса УдмуртииФото: пресс-служба Миндортранса Удмуртии
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В Воткинске начался ремонт последнего участка дороги в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

- 6 июня начался ремонт дороги протяженностью 0,5 км. Дорожникам предстоит демонтировать изношенный слой асфальта, отремонтировать смотровых колодцев, заменить бортовые камни и уложить финишный слой асфальта, - сообщает ведомство.

В этом году в Воткинске в рамках нацпроекта «БКАД» должны отремонтировать шесть объектов. Три из которых уже готовы к сдачи, еще два находятся на стадии завершения.

Напомним, как идет ремонт дворов в Ижевске?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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