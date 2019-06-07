Олимпийская чемпионка Алина Загитова готовила в эфире японского телешоу

СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-07T13:36:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Олимпийская чемпионка Алина Загитова готовила торт в эфире японского телешоу. Фотографиями фигуристка поделилась на своей странице в инстаграм.

- Сегодня тортик делала на японском ТВ. У меня было всего 10 минут, - подписала фото Алина.

Фото: @azagitova

Напомним, сейчас Алина Загитова находится в Японии на серии шоу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- В Инстаграм появилось видео того, что происходило после толчков за кулисами ледового шоу Fantasy Ice, на котором выступали фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

- Капризов и Загитова встречаются? Нападающий сборной России по хоккею дал окончательный ответ.

- Музыка для нового показательного номера Алины Загитовой привела в бешенство фанатов Евгении Медведевой.

АЛИНА ЗАГИТОВА ОЛИМПИАДА 2018 Мировой рекорд в КП + Интервью.Короткая программа Алины Загитовой на Олимпийских Играх 2018. Алина набрала 82,92 балла и установила новый мировой рекорд. А так же интервью после выступления. Музыка: Музыка из фильма Чёрный Лебедь - Клинт Мэнселл. Алина Загитова: INSTAGRAM - https://www.instagram.com/azagitova/ Мои страницы: INSTAGRAM - https://www.instagram.com/maximmoney_ VK - https://vk.com/maximmoney TWITCH - https://www.twitch.tv/maximmoney TWITTER - https://twitter.com/MaximMoney_

ИСТОЧНИК KP.RU