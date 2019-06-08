2019-06-08T17:58:21+03:00
Общество

Салют на День города в Ижевске можно будет посмотреть с теплохода

На борт возьмут не более 100 пассажиров
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Ижевске салют на День города можно будет посмотреть с теплохода. Об этом сообщается в группе «Парки Ижевска».

- 12 июня теплоход днем будет работать в обычном режиме. Отходит от пристани «Ижевск» в 11:00, 13:00, 15:00, 18:00. А в 21:30 состоится прогулка «Салют в честь Дня города». Количество билетов ограничено – не более 100 пассажиров, - сообщается в группе.

Напомним, 8 июня открылся сезон водного транспорта, а также какие изменения действуют в этом году (продолжение).

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Ижевск, салют на день города, день России .Почти весь салют от начала до конца, минимум монтажа, только музыка наложена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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