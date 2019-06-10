Велосипедист из Удмуртии стал чемпионом России по велоспорту
Велосипедист из Удмуртии одержал победу на чемпионате России по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Об этом сообщает портал sportur.ru.
Соревнования в рамках чемпионата России по велоспорту – маунтинбайку проходили 9 июня на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии.
Фото: sportur.ru
В мужской гонке победу одержал спортсмен из Удмуртии Антон Синцов, серебро забрал велосипедист из Москвы и бронзу завоевал спортсмен из Самарской области. При этом серебряные и бронзовые призеры уроженцы республики.
15 и 16 июня в «Архызе» пройдут Всероссийские соревнования, а 22 и 23 июня – первенство страны.
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Антон Синцов маунтинбайкер чемпион России .
ИСТОЧНИК KP.RU
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