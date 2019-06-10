2019-06-10T12:07:00+03:00
Общество

«Становится жарко»: В Ижевске полуголая девушка прогулялась по набережной

Хотя пляж уже готов к открытию сезона
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vk.com/zlou18Фото: vk.com/zlou18
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По социальным сетям расходится видео на котором жительница Ижевска в экстремально маленьком купальнике прогуливается по набережной. Съемка велась со спины женщины и можно увидеть практически все прелести. Интересно, что пляж, на котором такая форма одежды приемлема, находится не так далеко и его уже разрешили посещать.

Жители, в свою очередь, видят только позитив и поддерживают женщину.

- А где ей загорать? С ребенком целыми днями. Молодец! Не стесняется, - пишет Алексей.

- Пусть загорает, вам то что? В своём глазу бревна не видим, в чужом песчинку замечаем, - прокомментировал Батыр.

Но хватает и негативных комментариев, говорящих о том, что мир сошел с ума.

- А если бы была красивая, с вашей точки зрения, фигура?! Тогда что бы сказали? Просто гуляет с ребёнком и загорает. Может у неё нет дачи, где это можно сделать, а там народу почти нет, - вступился Даниэль.

А как вы считаете, приемлема такая одежда в городе?

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- Пьедестал чемпионата России по маунтинбайку заняли уроженцы Удмуртии! Правда за республику выступал только один из них.

- И вновь отключение горячей воды. Какому району готовиться мыться в тазиках?

В Ижевске полуголая девушка прогулялась по набережной.Видео: vk.com/zlou18

ИСТОЧНИК KP.RU

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