«Становится жарко»: В Ижевске полуголая девушка прогулялась по набережной
По социальным сетям расходится видео на котором жительница Ижевска в экстремально маленьком купальнике прогуливается по набережной. Съемка велась со спины женщины и можно увидеть практически все прелести. Интересно, что пляж, на котором такая форма одежды приемлема, находится не так далеко и его уже разрешили посещать.
Жители, в свою очередь, видят только позитив и поддерживают женщину.
- А где ей загорать? С ребенком целыми днями. Молодец! Не стесняется, - пишет Алексей.
- Пусть загорает, вам то что? В своём глазу бревна не видим, в чужом песчинку замечаем, - прокомментировал Батыр.
Но хватает и негативных комментариев, говорящих о том, что мир сошел с ума.
- А если бы была красивая, с вашей точки зрения, фигура?! Тогда что бы сказали? Просто гуляет с ребёнком и загорает. Может у неё нет дачи, где это можно сделать, а там народу почти нет, - вступился Даниэль.
А как вы считаете, приемлема такая одежда в городе?
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В Ижевске полуголая девушка прогулялась по набережной.Видео: vk.com/zlou18
ИСТОЧНИК KP.RU
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