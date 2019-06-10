Жители Удмуртии смогут задать вопрос президенту Владимиру Путину
Жители Удмуртии смогут задать вопрос президенту Путину. 20 июня пройдет «Прямая линия с Владимиром Путиным», начало в 13:00 по местному времени.
Программу можно будет посмотреть в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», а также слушать на радио «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».
Кстати, ижевчанке Анастасии Вотинцевой удалось дозвониться до президента России Владимира Путина и рассказать о жизни в бараке на проезде Чапаева в Ижевске. Мы решили узнать, как сейчас у нее складывается жизнь и что стало с тем самым бараком.
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Свои вопросы можно задать уже сейчас в мобильном приложении и на сайте «Москва – Путину», по телефону Единого центра обработки сообщений по номеру 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный), через смс-сообщения по номеру 04040.
ИСТОЧНИК KP.RU
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