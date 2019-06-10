2019-06-10T13:09:27+03:00
Общество

Почти 1 млрд рублей потратят на строительство в Ижевске корпуса туберкулезной больницы

Строительство планируют завершить к осени 2021 года
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: igis.ruФото: igis.ru
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В Ижевске на строительство нового корпуса клинической туберкулезной больницы потратят 984,6 млн рублей. Информация опубликована на сайте госзакупок.

Новый корпус появится рядом с действующим диспансером на Славянском шоссе. Строительство планируется завершить к осени 2021 года.

Напомним, о том, что на строительство корпуса поступят деньги сообщил глава региона Александр Бречалов в ноябре прошлого года (продолжение).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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