2019-06-10T13:33:23+03:00
Общество

В Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра

Также к середине недели ожидается похолодание
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии 10 и 11 июня ожидаются грозы с усилением ветра с порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.

Также по информации Удмуртского Гидрометцентра самым холодным днем на неделе станет четверг: ночью +3...+8 градусов, а днём всего до +13…+14 градусов.

11 июня, во вторник, температура днем +26…+27 градусов, ночью +13…+16 градусов, солнечно.

12 июня, в среду, температура днем +19…+22 градуса, ночью +6…+8 градусов, малооблачно.

Подробный прогноз на неделю можно посмотреть на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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