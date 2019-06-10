В Удмуртии ожидаются грозы и усиление ветра
В Удмуртии 10 и 11 июня ожидаются грозы с усилением ветра с порывами до 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр.
Также по информации Удмуртского Гидрометцентра самым холодным днем на неделе станет четверг: ночью +3...+8 градусов, а днём всего до +13…+14 градусов.
11 июня, во вторник, температура днем +26…+27 градусов, ночью +13…+16 градусов, солнечно.
12 июня, в среду, температура днем +19…+22 градуса, ночью +6…+8 градусов, малооблачно.
Подробный прогноз на неделю можно посмотреть на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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