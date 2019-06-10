Под предлогом выплаты компенсации у ижевчанки было похищено 780 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:00 2019-06-10T14:00:59+03:00

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В Ижевске у 65-летней пенсионерки похитили 780 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка России. Далее он сказал, что женщине положена компенсация за то, что она в 90-е годы вложилась в «финансовую пирамиду». Для того, чтобы получить деньги ижевчанке нужно было оплатить комиссию, а потом налоговый сбор, - сообщает ведомство.

Под различными предлогами потерпевшая перевела мошенникам 780 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.

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ИСТОЧНИК KP.RU