Под предлогом выплаты компенсации у ижевчанки было похищено 780 тысяч рублей
В Ижевске у 65-летней пенсионерки похитили 780 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.
- Пенсионерке позвонил неизвестный и представился сотрудником Центробанка России. Далее он сказал, что женщине положена компенсация за то, что она в 90-е годы вложилась в «финансовую пирамиду». Для того, чтобы получить деньги ижевчанке нужно было оплатить комиссию, а потом налоговый сбор, - сообщает ведомство.
Под различными предлогами потерпевшая перевела мошенникам 780 тысяч рублей. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сотрудниками полиции принимаются меры, направленные на раскрытие преступления.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Жители Удмуртии смогут задать вопрос президенту России Владимиру Путину.
- «Становится жарко»: В Ижевске полуголая девушка прогулялась по набережной.
- Внимание! В ближайшие сутки ожидается гроза с сильным ветром.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»