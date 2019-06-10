Более тонны опасной рыбы обнаружено в Удмуртии
В Удмуртии обнаружено более тонный опасной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.
- 6 июня управлением совместно с УБЭП МВД по республике была проведена проверка предприятия, которое занимается переработкой рыбы. В ходе проверки обнаружена замороженная продукция, по словам представителя предприятия, из Татарстана. При анализе продукции установлено, что рыба поступила без маркировки и ветеринарных документов, - сообщает ведомство.
Общий вес изъятой рыбы составил 1733,8 кг. Юридическому лицу, принявшему рыбу на хранение, выдано требование о проведении экспертизы. После получения результатов будет приниматься решение уничтожать или нет продукцию.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Что-то особенно-манящее есть для лосей в Ижевске. Жители вновь заметили животного на улицах города. Не верите? Смотрите сами.
- Стало известно, сколько потратят на строительство нового корпуса туберкулезной больницы.
- Жители Удмуртии смогут задать вопрос президенту России Владимиру Путину.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»