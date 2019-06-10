Более тонны опасной рыбы обнаружено в Удмуртии

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-10T15:36:50+03:00

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В Удмуртии обнаружено более тонный опасной рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора по республике.

- 6 июня управлением совместно с УБЭП МВД по республике была проведена проверка предприятия, которое занимается переработкой рыбы. В ходе проверки обнаружена замороженная продукция, по словам представителя предприятия, из Татарстана. При анализе продукции установлено, что рыба поступила без маркировки и ветеринарных документов, - сообщает ведомство.

Общий вес изъятой рыбы составил 1733,8 кг. Юридическому лицу, принявшему рыбу на хранение, выдано требование о проведении экспертизы. После получения результатов будет приниматься решение уничтожать или нет продукцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU