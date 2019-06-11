Какая погода будет в День города в Ижевске?
В Ижевске 12 июня, в День города, погода удивит жителей. Температура понизится всего до +18 градусов.
По данным сервиса Яндекс погода, температура днем +18…+23 градусов пройдет небольшой дождь, ночью +5…+7 градусов.
Также по информации главного управления МЧС России по Удмуртии, в республике днем 12 июня местами по республике и в Ижевске ожидается усиление северо-западного ветра порывы 15-18 м/с.
Жителям рекомендуется закрывать окна и форточки, быть готовыми к отключению электричества. Водителям выбирать места парковки.
Подробный прогноз погоды читайте на сайте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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