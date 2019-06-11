2019-06-11T13:33:09+03:00
Общество

Какая погода будет в День города в Ижевске?

Синоптики обещают сильный ветер
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Ижевске 12 июня, в День города, погода удивит жителей. Температура понизится всего до +18 градусов.

По данным сервиса Яндекс погода, температура днем +18…+23 градусов пройдет небольшой дождь, ночью +5…+7 градусов.

Также по информации главного управления МЧС России по Удмуртии, в республике днем 12 июня местами по республике и в Ижевске ожидается усиление северо-западного ветра порывы 15-18 м/с.

Жителям рекомендуется закрывать окна и форточки, быть готовыми к отключению электричества. Водителям выбирать места парковки.

Подробный прогноз погоды читайте на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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