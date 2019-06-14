2019-06-14T12:20:17+03:00
Общество

Как будут ходить трамваи №№1, 7, 10 в связи с ограничением движения на улице Кирова в Ижевске?

На этом участке будут ремонтировать теплосеть
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
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В Ижевске с 15 по 17 июня будет перекрыто движение на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Песочная. В связи с этим будут закрыты маршруты трамваев №№1, 7, 10 в городок Металлургов с 12:00 15 июня до 03:00 17 июня. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Так, с 04:05 до 12:00 15 июня движение маршрутов организовано по субботним расписаниям.

Окончание движения (последний по маршруту вагон): №1 маршрут: от ул.Московской - 10:59, от к/т "Аврора" - 11:49; №7 маршрут: от Буммаша - 11:14, от к/т "Аврора" - 11:52; №10 маршрут: от ул.Ворошилова - 10:51, от к/т "Аврора" - 11:43.

С 12:00 движение трамваев организовано: №1 маршрут: закрыт; №7 маршрут: закрыт; №10 маршрут: ул.Ворошилова – Центр – ул.Кирова – ул.Тимирязева.

Напомним, ООО «УКС» на участке будут проводиться работы по замене подземных трубопроводов, расположенных под автодорогой и трамвайными путями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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