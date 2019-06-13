2019-06-13T16:30:35+03:00
Общество

Как будет ездить общественный транспорт в связи с перекрытием улицы 30 лет Победы в Ижевске?

Закрывать движение будут поэтапно
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске на период с 14 по 17 июня ограничат движение на участке от улицы 30 лет Победы до улицы Песочной. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС». Там заменят подземные трубопроводы, расположенные под автодорогой и трамвайными путями.

Закрывать движение будут поэтапно: с 22.00 14 июня до 05.45 15 июня будут полностью закрыто движение по проезжей части в сторону Центра города;

- с 12.00 15 июня до 05.45 17 июня будет закрыто движение трамваев;

- с 22.00 16 июня до 05.45 17 июня будет закрыто движение по проезжей части в сторону парка им. Кирова.

На участке будет организована временная схема расстановки дорожных знаков. Водителям и пассажирам необходимо заранее продумывать пути объезда.

Трамвайные линии восстановят сразу же. После монтажа новых трубопроводов под этим участком специалисты произведут обратную засыпку грунта, и убранные ранее трамвайные пути вновь будут уложены на место.

Компания «Удмуртские коммунальные системы» заранее приносит горожанам извинения за вынужденные временные неудобства, связанные с обновлением теплосетевого комплекса и подготовкой коммуникаций к отопительному сезону.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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