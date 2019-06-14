2019-06-14T13:16:28+03:00
Происшествия

Жителей Казани задержали по подозрению в избиение ижевчанина

Между мужчинами произошел конфликт
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске задержали двоих жителей Казани по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, ночью в одном из кафе по улице Баранова между подозреваемыми и 25-летним потерпевшим произошла ссора. В результате потерпевшему нанесли несколько ударов по голове и телу. Полицию вызвал сотрудник кафе, - сообщает ведомство.

Полицейские задержали 30-летнего и 28-летнего ранее судимого подозреваемых. С их слов, причиной драки стало замечание со стороны потерпевшего по поводу внешнего виде мужчин.

На данный момент потерпевший находится в больнице с травмами. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Будьте внимательны! Уже завтра перекроют участок на улице Кирова. Публикуем расписание трамваев на дни перекрытия.

- Двухлетнего малыша сбила машина в Ижевске.

- Что только не происходит в нашем городе! Вместо того, чтобы гулять со своим чадом ижевчанка лежала пьяная на газоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сгоревшем автомобиле нашли труп жителя Удмуртии
В двух школах Ижевска началась реконструкция стадионов
Автор проекта «Следуй за мной» Наталья Османн из Ижевска приняла участие в вечеринке журнала Esquire
Центр развития культуры и туризма Ижевска начнет работать в июле
В Удмуртии мужчина, угрожая женщине убийством, изнасиловал ее
Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии покинула должность
Дети из Удмуртии могут получить призы за рассказ о банке
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
«Всероссийский олимпийский день» пройдет в Ижевске 16 июня
Как будут ходить трамваи №№1, 7, 10 в связи с ограничением движения на улице Кирова в Ижевске?
Невнимательный водитель в Ижевске сбил двухлетнего мальчика
«Комсомольская правда»-Ижевск» продлила сроки подачи заявок на участие в забеге «Карапузы, на старт!»
Пьяная ижевчанка прогуливалась с 4-летнем ребенком
Три объекта в Ижевске получили новую подсветку
Молодого человека из Удмуртии обвиняют сразу в нескольких преступлениях
Пешеходная улица может появиться в Ижевске
«Это квантовый скачок»: В США оценили пистолет Лебедева концерна «Калашников»
«Если ты не едешь в Париж, то Париж едет к тебе»: В Удмуртии появилась своя Эйфелева башня
При ремонте дорог в Удмуртии нашли надпись, которую сделали 45 лет назад
В Удмуртии и Москве появятся проездные с Михаилом Калашниковым
В Зоопарке Удмуртии появится новый обитатель