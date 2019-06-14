Жителей Казани задержали по подозрению в избиение ижевчанина

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-14T13:16:28+03:00

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В Ижевске задержали двоих жителей Казани по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- Установлено, ночью в одном из кафе по улице Баранова между подозреваемыми и 25-летним потерпевшим произошла ссора. В результате потерпевшему нанесли несколько ударов по голове и телу. Полицию вызвал сотрудник кафе, - сообщает ведомство.

Полицейские задержали 30-летнего и 28-летнего ранее судимого подозреваемых. С их слов, причиной драки стало замечание со стороны потерпевшего по поводу внешнего виде мужчин.

На данный момент потерпевший находится в больнице с травмами. Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания. Теперь им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU