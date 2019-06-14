2019-06-14T15:15:36+03:00
Общество

Центр развития культуры и туризма Ижевска начнет работать в июле

Новое учреждение создано 7 июня
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: mozhga.netФото: mozhga.net
Изменить размер текста:

В Ижевске с 1 июля начнет работать Центр развития культуры и туризма города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сотрудники центра, 12 человек, будут продвигать туристические продукты на территории Ижевска. На данный момент разработана дорожная карта по развитию промышленного, познавательного, образовательного и делового туризма. Также создан визит-центр и сайт, - сообщает пресс-служба.

Также центр будет заниматься содержанием и обеспечением безаварийной эксплуатации муниципальных учреждений культуры и прилегающих к ним территории. Согласно рекомендациям Минфина Удмуртии, 141,75 штатных единиц техперсонала из учреждений культуры переведут в отдельное учреждение — комплексный центр обслуживания. Все это позволит бюджету Ижевска сэкономить 32 млн руб. в 2020 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике покидает свой пост.

- Жизнь после шоу: Что стало с ижевчанами, которые участвовали в популярных ТВ-проектах? Журналист "Комсомолки" пообщался со звездами.

- Будьте внимательны! Уже завтра перекроют участок на улице Кирова. Публикуем расписание трамваев на дни перекрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В сгоревшем автомобиле нашли труп жителя Удмуртии
В двух школах Ижевска началась реконструкция стадионов
Автор проекта «Следуй за мной» Наталья Османн из Ижевска приняла участие в вечеринке журнала Esquire
В Удмуртии мужчина, угрожая женщине убийством, изнасиловал ее
Министр по физкультуре, спорту и молодежной политике Удмуртии покинула должность
Дети из Удмуртии могут получить призы за рассказ о банке
Какая погода ждет ижевчан в выходные?
Жителей Казани задержали по подозрению в избиение ижевчанина
«Всероссийский олимпийский день» пройдет в Ижевске 16 июня
Как будут ходить трамваи №№1, 7, 10 в связи с ограничением движения на улице Кирова в Ижевске?
Невнимательный водитель в Ижевске сбил двухлетнего мальчика
«Комсомольская правда»-Ижевск» продлила сроки подачи заявок на участие в забеге «Карапузы, на старт!»
Пьяная ижевчанка прогуливалась с 4-летнем ребенком
Три объекта в Ижевске получили новую подсветку
Молодого человека из Удмуртии обвиняют сразу в нескольких преступлениях
Пешеходная улица может появиться в Ижевске
«Это квантовый скачок»: В США оценили пистолет Лебедева концерна «Калашников»
«Если ты не едешь в Париж, то Париж едет к тебе»: В Удмуртии появилась своя Эйфелева башня
При ремонте дорог в Удмуртии нашли надпись, которую сделали 45 лет назад
В Удмуртии и Москве появятся проездные с Михаилом Калашниковым
В Зоопарке Удмуртии появится новый обитатель