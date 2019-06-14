Центр развития культуры и туризма Ижевска начнет работать в июле

СЕГОДНЯ 15:15 2019-06-14T15:15:36+03:00

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В Ижевске с 1 июля начнет работать Центр развития культуры и туризма города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Сотрудники центра, 12 человек, будут продвигать туристические продукты на территории Ижевска. На данный момент разработана дорожная карта по развитию промышленного, познавательного, образовательного и делового туризма. Также создан визит-центр и сайт, - сообщает пресс-служба.

Также центр будет заниматься содержанием и обеспечением безаварийной эксплуатации муниципальных учреждений культуры и прилегающих к ним территории. Согласно рекомендациям Минфина Удмуртии, 141,75 штатных единиц техперсонала из учреждений культуры переведут в отдельное учреждение — комплексный центр обслуживания. Все это позволит бюджету Ижевска сэкономить 32 млн руб. в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU