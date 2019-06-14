2019-06-14T15:53:38+03:00
Общество

В двух школах Ижевска началась реконструкция стадионов

Финансировать ремонт будут на трех уровнях
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: https://vk.com/olegbekmemetevФото: https://vk.com/olegbekmemetev
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В Ижевске в двух школах началась реконструкция стадионов. Об этом сообщил на своей странице в соцсети глава города Олег Бекмеметьев.

- К сентябрю в гимназии 56 и школе 74 появятся современное футбольное поле, беговая дорожка с резиновым покрытием, уличные тренажёры, - написал Олег Николаевич.

Софинансирование производится по трем уровням бюджета – федерального, регионального и городского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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