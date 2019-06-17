Расписание некоторых трамвайных маршрутов изменится в Ижевске

Еще больше материалов по теме: «Транспорт Ижевска»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ИжГЭт рекомендуют пользоваться сервисом «Расписание трамваев онлайн» .

-Незначительно изменится время прибытия трамваев указанных маршрутов на остановки, - сообщает пресс-служба.

С 17 июня изменится расписание трамвайных маршрутов № 4, 5, 7, 8, 10. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Изменится время прибытия транспорта на остановки

СЕГОДНЯ 07:52 2019-06-17T07:52:47+03:00

Подпишитесь на новости:

Подпишитесь на новости: