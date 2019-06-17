Расписание некоторых трамвайных маршрутов изменится в Ижевске
Изменится время прибытия транспорта на остановки
Расписание некоторых трамваев изменитсяФото: Архив КП
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С 17 июня изменится расписание трамвайных маршрутов № 4, 5, 7, 8, 10. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
-Незначительно изменится время прибытия трамваев указанных маршрутов на остановки, - сообщает пресс-служба.
В ИжГЭт рекомендуют пользоваться сервисом «Расписание трамваев онлайн».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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