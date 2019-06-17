Бывшего полицейского в Ижевске осудили за подбрасывание наркотиков невиновным

СЕГОДНЯ 16:23 2019-06-17T16:23:16+03:00

Эта история началась еще в 2016 году

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В Ижевске осудили бывшего замначальника отдела полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества.

- Установлено, что в феврале 2016 года бывший сотрудник полиции для того, чтобы улучшить показатели своего подразделения подбросил невиновному человеку наркотики. Чтобы все выглядело натурально и законно сотрудник привлек молодого человека, который и подбросил наркотики, - сообщает ведомство.

Так, экс-сотрудник полиции якобы расследовал возбужденное уголовное дело на протяжении 9 месяцев.

В итоге бывшего полицейского признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком в виде семи лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. При этом мужчина не сможет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на два года и шесть месяцев.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, 6 октября 2016 года он был уволен за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел, а его руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU