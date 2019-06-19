Фестиваль стрит-арта в Ижевске продлится до 2020 года
В Ижевске ко Дню города проходил фестиваль стрит-арта - художники разрисовывали стены домов и заборы интересными и запоминающимися граффити. Глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице ВКонтакте сообщил, что фестиваль продлится до 2020 года.
- Изначально задумываясь об организации фестиваля Уличного искусства, мы думали, что он продлится до Дня молодёжи, но увидев масштаб и число желающих стать участниками проекта, решили не сдерживать полет фантазии. Фестиваль будет проходить до 2020 года, - написал глава региона.
Так, художники разрисовали площадки в Открытом саду, Центре современной драматургии и режиссуры в Летнем саду, Библиотеке им. Маршака, а также Забор на Набережной Ижевского пруда у Дамбы, Объект на углу улиц 10 лет Октября и Удмуртской, Парк УРМИИ, Удмуртская 267/к.2.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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