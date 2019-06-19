В каких домах Ижевска отключат горячую воду 19 июня?

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-19T08:50:45+03:00

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В Ижевске с 19 июня по 2 июля пройдет очередной этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

Так, 19 июня отключат горячую воду в домах по адресам: Кирова 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127а, 129, 131, 140;

- Коммунаров 224а, стр.224а, 226, 226а, 228, 230, 317, 319, 319а, 321, 323, 325, 327, 349, 351, 353, 355, 357, 361, 363;

- Пушкинская 240, 240а, 242, 244, 245, 246, 247, 247а, 248, 249, 250, 251, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 264, 266а, 268, 270, 272;

- Удмуртская 249а, 249б, 251, 251а, 251б, 253, 253а;

- Широкий 71а, 73.

Напомним, предыдущий этап был перенесен с 18 на 20 июня. Какие дома останутся без горячей воды до 1 июля? (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU