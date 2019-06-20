Водитель из Удмуртии проигнорировал знак «Обгон запрещен» и попал в ДТП

СЕГОДНЯ 11:47 2019-06-20T11:47:54+03:00

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В Удмуртии водитель проигнорировал знак «Обгон запрещен» и врезался в встречную машину. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

- Водитель «КамАЗа» при обгоне выехал на встречную полосу, не обратив внимание на знак «Обгон запрещен», и врезался во встречную машину «Фольксваген-Поло», которой управлял 38-летний мужчина, - сообщает ведомство.

В результате ДТП водитель «Фольксваген-Поло» и его пассажир – женщина 64 лет получили травмы, их отвезли в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU