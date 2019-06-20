Какой вопрос хочет задать Владимиру Путину чемпионка Олимпийских игр Алина Загитова?

СЕГОДНЯ 12:48 2019-06-20T14:46:51+03:00

Прямая линия с президентом России идет в прямом эфире

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Чемпионка Олимпийских игр по фигурному катанию, чемпионка мира Алина Загитова хочет спросить президента России о возможности проведения в нашей стране чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом Алина Загитова рассказала в эфире Первого канала.

Фигуристка находится в студии прямой линии, где Владимир Путин отвечает на вопросы жителей страны. «Прямая линия» в этом году проходит уже в 17-й раз.

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Алина Загитова спрашивает президента России о чемпионате мира по фигурному катанию.

ИСТОЧНИК KP.RU