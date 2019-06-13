Будут ли фигуристку Алину Загитову штрафовать за езду без прав?

СЕГОДНЯ 13:09 2019-06-13T13:34:41+03:00

Видео, как она управляет машиной спортсменка выложила в сеть

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Чемпионка мира Алина Загитова не так давно выложила в сеть видео, как она едет за рулем. При этом фигуристке нет 18 лет, и она не имеет водительских прав. На то, как продвигается расследование, ответил начальник УГИБДД МВД по Удмуртии Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (12+).

В записи можно послушать на 38 минуте:

Что происходит с разметкой в Ижевске? 00:00 00:00

- На сегодняшний день проводится административное расследование по данному видео. Пока мы не смогли пригласить ее, потому что она находится в разъездах. Для того, чтобы вынести какое-то решение, нужно точно установить время место на какой машине она ехала, все обстоятельства. В противном случае административное постановление будет отменено и тогда уже санкция будет в отношении сотрудника, который не разобравшись возбудил расследование незаконно. Разберемся, все будет в соответствии с законом, - пояснил Руслан Набиев.

Напомним, Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав и за не пристегнутый ремень безопасности.

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Несовершенолетняя Алина Загитова управляет автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU