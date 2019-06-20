2019-06-20T14:49:28+03:00
Общество

Обновленный сквер на улице Оружейника Драгунова ижевчане смогут посетить уже 31 августа

В сквере появится своя набережная
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
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Фото: Анастасия ЗахароваФото: Анастасия Захарова
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Обновленный сквер на улице Оружейника Драгунова жители Ижевска смогут посетить уже 31 августа. В сквере появятся фонари, скамейки и набережная. Об этом рассказал глава Ленинского района Рамиль Гайнуллин на встрече с журналистами.

- Это традиционное место отдыха для жителей микрорайона «Строитель». Здесь планируется обустроить хороший парк для отдыха горожан. Они просили обустроить зону так, чтобы сохранился пруд и лес. Природа сохранится, придется только вырубить пять деревьев, - рассказал Рамиль Гайнуллин.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Территорию разделят на несколько зон: входная зона, пешеходная зона, набережная, зона арт-объектов, детская игровая зона, физкультурно-оздоровительная зона, зона тихого отдыха, зона массовых мероприятий. На работы планируется потратить 31,2 млн рублей.

Фото: Анастасия Захарова

Фото: Анастасия Захарова

- Вчера сделали разбивку. Работы должны окончить до конца лета. За каждый день просрочки подрядчик будет платить штраф, - пояснил Сергей Владимиров, начальник управления строительства администрации города Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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