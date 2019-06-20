Временный сход установили к мосту через речку Подборенку в Ижевске

СЕГОДНЯ 17:24 2019-06-20T17:24:11+03:00

Ремонт сходов планируют завершить в августе 2019 года

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В Ижевске установили временный сход к мосту через речку Подборенка. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Со стороны ул. Родниковая с помощью деревянного настила оборудован временный сход к мосту через речку Подборенку - для того, чтобы обеспечить безопасность горожан, пользующихся этим мостом, - сообщает пресс-служба.

Работы по ремонту лестничных сходов на мосту планируют завершить в августе 2019 года.

Напомним, Стало известно, когда планируют возобновить работы на мосту через речку Подборенку в Ижевске.

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ИСТОЧНИК KP.RU