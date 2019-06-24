В Ижевске задержали мужчину, который ограбил пенсионера
В Ижевске «по горячим следам» задержали 36-летнего безработного мужчину. Сообщается, что он рывком похитил сумку с документами у пенсионера в частном секторе Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по УР.
Преступление совершилось в вечернее время. Ранее обвиняемого судили за совершение кражи.
Сейчас мужчина находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Грабеж».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Поисково-спасательная служба в Удмуртии нашла группу туристов, затерявшихся при сплаве
40-летний житель Ижевска подозревается в повреждении около 40 могил
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»