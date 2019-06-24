В Ижевске задержали мужчину, который ограбил пенсионера

СЕГОДНЯ 06:51 2019-06-24T06:51:59+03:00

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В Ижевске «по горячим следам» задержали 36-летнего безработного мужчину. Сообщается, что он рывком похитил сумку с документами у пенсионера в частном секторе Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД по УР.

Преступление совершилось в вечернее время. Ранее обвиняемого судили за совершение кражи.

Сейчас мужчина находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации - «Грабеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU