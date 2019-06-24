19 пожаров зарегистрировали в лесном фонде Удмуртии

СЕГОДНЯ 07:12 2019-06-24T07:12:54+03:00

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В этом году уже зарегистрировали 19 пожаров в лесном фонде Удмуртии. Общая площадь - 4,9 га. Об этом сообщает пресс-служба министерства природы и охраны окружающей среды Удмуртии.

Средняя площадь одного пожара - 0,26 га. Из-за погодных условий со 2 июня по 1 сентября в лесах запрещено разводить костры. За нарушение закона для граждан предусмотрен штраф 4000-5000 рублей. Если возникнет лесной пожар, предусмотрена уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU