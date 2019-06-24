Два человека пропали в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:43 2019-06-24T07:43:13+03:00

Они потерялись в один день

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В Ижевске разыскивают двух молодых людей - Талбиеву Римму Шавкиддиновну 2000 года рождения и Шашкова Вячеслава Алексеевича 2003 года рождения. 14 июня они вышли из дома по улице Коммунаров в неизвестном направлении и не вернулись. Об этом сообщают в поисково-спасательном отряде «Регион 18».

Римме Талбиевой на вид 18 лет, рост около 160 см. Она среднего телосложения, лицо смуглое. Девушка была одета в черное длинное платье с зелеными цветами и бежевые босоножки. На голове у нее был платок молочного цвета, при себе был розовый рюкзак.

Вячеславу Шашкову на вид 16-17 лет, рост около 160 см, он среднего телосложения, глаза голубые, лицо смуглое. Он был одет в черную футболку, синие джинсы и красные мокасины.

Если вы знаете что-то о местонахождении молодых людей, просьба сообщить либо на горячую линию ПСО 18 по телефону 89511952971 либо в полицию по телефону 02 (с мобильного 102).

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ИСТОЧНИК KP.RU