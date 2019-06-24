Очередной этап гидравлических испытаний в Ижевске начнется 26 июня

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-24T12:33:19+03:00

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В Ижевске 26 июня начнется очередной этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Начало 15 этапа гидравлических испытаний перенесли с 25 июня на 26 июня. В рамках этапа проверят на прочность трубопроводы, расположенные в микрорайонах по улицам 40 лет Победы, Татьяны Барамзиной и Труда, - сообщает пресс-служба.

Так, до 8 июля отключат горячую воду в домах по адресам: 40 лет Победы 44а, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 60а, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а;

- М.Калашникова 6, 8, 10, 15;

- Молодежная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

- Т.Барамзиной 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 78, 78а, 80, 84;

- Труда 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

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ИСТОЧНИК KP.RU