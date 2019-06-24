2019-06-24T12:33:19+03:00
Общество

Очередной этап гидравлических испытаний в Ижевске начнется 26 июня

Продлятся испытания до 8 июля
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

В Ижевске 26 июня начнется очередной этап гидравлических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба ООО «УКС».

- Начало 15 этапа гидравлических испытаний перенесли с 25 июня на 26 июня. В рамках этапа проверят на прочность трубопроводы, расположенные в микрорайонах по улицам 40 лет Победы, Татьяны Барамзиной и Труда, - сообщает пресс-служба.

Так, до 8 июля отключат горячую воду в домах по адресам: 40 лет Победы 44а, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 60а, 62, 62а, 64, 66, 70, 70а, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 86а;

- М.Калашникова 6, 8, 10, 15;

- Молодежная 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65;

- Т.Барамзиной 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 78, 78а, 80, 84;

- Труда 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90.

Обо всех замеченных признаках повреждений коммуникаций просьба немедленно сообщать по телефонам диспетчерской службы ООО «УКС»: 903-543, 903-545 или в круглосуточную городскую службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- ДТП произошло на трассе Удмуртии. Есть погибшие.

- В Удмуртии три квартиры охватило огнем. Что известно на данный момент.

- В Удмуртии выросли показатели по вводу жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как избежать очередей за билетом на теплоход в Ижевске?
«КАМАЗ» в Удмуртии не справился с управлением и улетел в кювет
Три квартиры охватило огнем в Удмуртии
В пригородных поездах в Удмуртии можно будет оплачивать проезд банковской картой
В Удмуртии объем введенного жилья за январь-май 2019 года вырос на 24%
200 семей из Удмуртии получат соцвыплату на строительство жилья
Пруд в Ленинском районе Ижевска засыпали строительным мусором
Два человека пропали в Ижевске
19 пожаров зарегистрировали в лесном фонде Удмуртии
В Ижевске задержали мужчину, который ограбил пенсионера
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова станцевала с Евгением Плющенко на шоу в Японии
«Нет» одноразовой посуде: в Удмуртии пройдет первый экологический этнофестиваль
В Удмуртии открыли памятник воинам Великой Отечественной войны
В Ижевске загорелась квартира