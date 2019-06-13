По какой причине сняли хороший слой асфальта на улице 10 лет Октября в Ижевске?

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-13T15:15:47+03:00

А перед тем, как убрать асфальт, там нанесли разметку

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Ижевчане активно обсуждают работу дорожников в городе. Так, например, на улице 10 лет Октября сначала нанесли разметку, а затем сняли этот слой асфальта. На вопрос, почему так сделали, отвечает главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Фирдаус Харисов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (+12).

- Мы должны были нанести дорожную разметку, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Даже если в течение суток разметка простояла, мы были обязаны ее нанести, - пояснил Фирдаус Харисов.

Что происходит с разметкой в Ижевске? 00:00 00:00

Напомним, слой асфальта сняли, потому что к подрядчику были претензии. На улице 10 лет Октября, на участке от улицы 40 лет Победы до улицы Серова, в прошлом году выполнили фрезерование, уложили выравнивающий слой асфальтобетона, установили бордюры, отремонтировали тротуар и колодцы. После зимы там обнаружили поперечные трещины и локальные разрушения покрытия глубиной до четырех см.

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ИСТОЧНИК KP.RU