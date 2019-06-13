2019-06-13T15:15:47+03:00
Общество

По какой причине сняли хороший слой асфальта на улице 10 лет Октября в Ижевске?

А перед тем, как убрать асфальт, там нанесли разметку
Дарья ПОРСЕВААнастасия Захарова
Поделиться:
Фото: Диля АхмадишинаФото: Диля Ахмадишина
Изменить размер текста:

Ижевчане активно обсуждают работу дорожников в городе. Так, например, на улице 10 лет Октября сначала нанесли разметку, а затем сняли этот слой асфальта. На вопрос, почему так сделали, отвечает главный инженер МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства». Фирдаус Харисов в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (+12).

- Мы должны были нанести дорожную разметку, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. Даже если в течение суток разметка простояла, мы были обязаны ее нанести, - пояснил Фирдаус Харисов.

Что происходит с разметкой в Ижевске?

00:00
00:00

Напомним, слой асфальта сняли, потому что к подрядчику были претензии. На улице 10 лет Октября, на участке от улицы 40 лет Победы до улицы Серова, в прошлом году выполнили фрезерование, уложили выравнивающий слой асфальтобетона, установили бордюры, отремонтировали тротуар и колодцы. После зимы там обнаружили поперечные трещины и локальные разрушения покрытия глубиной до четырех см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Вопрос, волнующий всех автомобилистов, когда во всем городе появится разметка?

- По какой причине власти города расторгают договор с подрядчиком, отвечающим за нанесение линейной разметки.

А ТАКЖЕ:

- Важные новости для родителей! 29 июня в Ижевске состоится самый веселый забег в ползунках «Карапузы, на старт!». Как принять участие.

- Новый конкурс от «Комсомолки» с отличными призами! Запишите видео, на котором ваш ребенок рассказывает, что такое банк и получите шанс выиграть один из 8 крутых подарков! Подробности.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Зоопарке Удмуртии появится новый обитатель
Как будет ездить общественный транспорт в связи с перекрытием улицы 30 лет Победы в Ижевске?
В связи с проведением монтажных работ в Ижевске отключат некоторые телепрограммы
На новом комплексе в Камбарке радиоактивные отходы не будут перерабатываться
В Ижевске разыскивают молодого человека
Кристина Орбакайте рассказала об удмуртских перепечах и какая песня была исполнена специально для Ижевска
Будут ли фигуристку Алину Загитову штрафовать за езду без прав?
Расследование уголовного дела о незаконной организации казино в Удмуртии закончено
Женщина попала в реанимацию в результате ДТП в Ижевске
В праздновании Дня города приняло 55 тысяч ижевчан
По факту утопления 16-летнего школьника в Ижевске организована доследственная проверка
Ближайшая ночь в Удмуртии ожидается самой холодной
Молодой человек, который приставал к 11-летней девочке в Ижевске, признал свою вину
На улице Кирова в Ижевске проведут капремонт теплосети
Как прошел салют, посвященный Дню города-2019?
«Рыжих хвостов» больше не будет в Ижевске?
В каких домах Ижевска отключат горячую воду 13 июня?
Сразу несколько участков перекроют в Ижевске 13 июня
Удмуртский национальный праздник «Гербер» отметили с размахом
«Семейная аллея Матрёшек», 2000 раскрашенных фигур и 300 человек участников: как прошел «Матрёшка Fest»