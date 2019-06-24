Здание театра им. В.Г. Короленко в Ижевске признали аварийным

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-24T17:19:28+03:00

Также на заседании госсовета представили проект нового здания

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Здание театра имени Короленко в Ижевске на заседании Госсовета Удмуртии признано аварийным. Об этом на своей странице в соцсети написал министр строительства республики Дмитрий Сурнин.

- На месте старого здания появится новое современное двухэтажное площадью более 6 тыс. кв. м. С архитектурными узнаваемыми элементами национального колорита на фасаде в виде монисто, большим зрительным залом вместимостью 500 человек, предназначенным для организации концертов Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», выступлений самодеятельных коллективов и демонстрации фильмов, - написал министр.

Также в здании предусмотрена выставка-продажа продукции национальных промыслов Удмуртии с отдельным входом с улицы и входом со стороны вестибюля, детский образовательно-игровой клуб для самых маленьких «Нуныкай», выставочный зал для проведения торговых, промышленных, сельскохозяйственных, художественных выставок, ярмарок, недель продаж, конференций, творческих встреч, специальных и частных выставок, концертов республиканского, межрегионального уровней.

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ИСТОЧНИК KP.RU