Здание театра им. В.Г. Короленко в Ижевске признали аварийным
Здание театра имени Короленко в Ижевске на заседании Госсовета Удмуртии признано аварийным. Об этом на своей странице в соцсети написал министр строительства республики Дмитрий Сурнин.
- На месте старого здания появится новое современное двухэтажное площадью более 6 тыс. кв. м. С архитектурными узнаваемыми элементами национального колорита на фасаде в виде монисто, большим зрительным залом вместимостью 500 человек, предназначенным для организации концертов Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», выступлений самодеятельных коллективов и демонстрации фильмов, - написал министр.
Также в здании предусмотрена выставка-продажа продукции национальных промыслов Удмуртии с отдельным входом с улицы и входом со стороны вестибюля, детский образовательно-игровой клуб для самых маленьких «Нуныкай», выставочный зал для проведения торговых, промышленных, сельскохозяйственных, художественных выставок, ярмарок, недель продаж, конференций, творческих встреч, специальных и частных выставок, концертов республиканского, межрегионального уровней.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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