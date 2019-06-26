Злоумышленник в Удмуртии нападал на пенсионеров

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-26T08:49:30+03:00

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В Удмуртии задержали подозреваемого в совершении уличных грабежей у пенсионеров. Об этом сообщает МВД по республике.

- В полицию обратилась 79-летняя жительница Глазова. Она сообщила, что на нее напал неизвестный и похитил из сумки портмоне, - сообщает ведомство.

Сотрудниками Росгвардии «по горячим следам» был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 43-летний ранее судимый мужчина.

Также было установлено, что мужчина причастен еще к одному аналогичному преступлению – он напал на пожилую женщину и похитил портмоне. На данный момент, подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

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ИСТОЧНИК KP.RU