Выпускник школы одной из школ Удмуртии утонул в пруду
В Удмуртии выпускник 11-го класса Красногорского района утонул в пруду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
- 23 июня выпускники 11-х классов вместе с родителями приехали на базу отдыха «Глухомань», чтобы отметить окончание школы. Около 15:00 один из подростков решил искупаться в пруду и утонул. Его тело нашли на дне водоема рядом с берегом, - сообщает ведомство.
По предварительным данным, водоем является пожарным прудом Игринского лесхоза. На данный момент по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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