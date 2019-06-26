Выпускник школы одной из школ Удмуртии утонул в пруду

СЕГОДНЯ 10:45 2019-06-26T10:45:36+03:00

По предварительным данным этот пруд пожарный

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В Удмуртии выпускник 11-го класса Красногорского района утонул в пруду. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- 23 июня выпускники 11-х классов вместе с родителями приехали на базу отдыха «Глухомань», чтобы отметить окончание школы. Около 15:00 один из подростков решил искупаться в пруду и утонул. Его тело нашли на дне водоема рядом с берегом, - сообщает ведомство.

По предварительным данным, водоем является пожарным прудом Игринского лесхоза. На данный момент по уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия.

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ИСТОЧНИК KP.RU