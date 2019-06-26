В Удмуртии мужчина без прав на мотоцикле врезался в дерево
В Удмуртии 25 июня на 6-м км автодороги «Можга-Бемыж-Сардан» водитель мотоцикла врезался в дерево. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.
- 61-летний мужчина без прав за рулем мотоцикла врезался в дерево. При этом на транспорте не было номеров, а потерпевший был без шлема, - сообщает ведомство.
В результате ДТП водитель скончался от полученных травм.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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