Концерн «Калашников» показал нового «убийцу» дронов
Ижевский концерн «Калашников» на международном форуме «Армия-2019» представил новую версию оружия против дронов - REX-2. От первоначальной версии он отличается уменьшенными габаритами и массой, теперь его вес составляет всего 3 кг.
Как передает «Калашников Медиа», антидрон активируется одним нажатием кнопки. Он имеет три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС. Исходя из того, что требует заказчик, можно настроить частоты подавления. Есть возможность установить видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел.
Отметим, что антидрон прошел испытания по измерению электромагнитного поля и его признали безопасным.
Напомним, что ранее концерн показал, как работает беспилотник-камикадзе.
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REX-2: новая версия оружия против дронов.Видео: Калашников Медиа
ИСТОЧНИК KP.RU
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