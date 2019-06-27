Концерн «Калашников» показал нового «убийцу» дронов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-06-27T10:33:53+03:00

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Ижевский концерн «Калашников» на международном форуме «Армия-2019» представил новую версию оружия против дронов - REX-2. От первоначальной версии он отличается уменьшенными габаритами и массой, теперь его вес составляет всего 3 кг.

Как передает «Калашников Медиа», антидрон активируется одним нажатием кнопки. Он имеет три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС. Исходя из того, что требует заказчик, можно настроить частоты подавления. Есть возможность установить видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел.

Отметим, что антидрон прошел испытания по измерению электромагнитного поля и его признали безопасным.

Напомним, что ранее концерн показал, как работает беспилотник-камикадзе.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/716832" frameborder="0"></iframe> REX-2: новая версия оружия против дронов.Видео: Калашников Медиа

ИСТОЧНИК KP.RU