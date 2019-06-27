2019-06-27T10:33:53+03:00
Общество

Концерн «Калашников» показал нового «убийцу» дронов

Одно нажатие кнопки - и техника перестанет сопротивляться
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: kalashnikov.mediaФото: kalashnikov.media
Изменить размер текста:

Ижевский концерн «Калашников» на международном форуме «Армия-2019» представил новую версию оружия против дронов - REX-2. От первоначальной версии он отличается уменьшенными габаритами и массой, теперь его вес составляет всего 3 кг.

Как передает «Калашников Медиа», антидрон активируется одним нажатием кнопки. Он имеет три модуля подавления сигнала: 2,4 ГГц, 5,8 ГГц, СНС. Исходя из того, что требует заказчик, можно настроить частоты подавления. Есть возможность установить видеорегистратор, стробоскоп, лазер и прицел.

Отметим, что антидрон прошел испытания по измерению электромагнитного поля и его признали безопасным.

Напомним, что ранее концерн показал, как работает беспилотник-камикадзе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- «Мы провалили работу в этом направлении». Александр Бречалов честно рассказал о том, что происходит с разметкой в Ижевске.

- Глава Удмуртии прокомментировал строительство завода по переработке опасных отходов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

REX-2: новая версия оружия против дронов.Видео: Калашников Медиа

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Как воспитать победителя: тренер из Ижевска рассказала иностранным гостям о проекте «Шахматы в школах»
На берегу пруда в Удмуртии нашли человеческую ногу
SKODA в Ижевске: «Защита окружающей среды – один из наших принципов»
Что будет с башней главного корпуса оружейного завода в Ижевске?
В Ижевске разыскивают пенсионера
Чемпион России высказался о плагиате в новой программе Загитовой
Глава Удмуртии про разметку в Ижевске: «Мы провалили работу в этом направлении»
Глава Удмуртии прокомментировал строительство завода по переработке опасных отходов
Пленка вместо камня: зачем набережную Ижевска восстановили красивой наклейкой
Из-за ремонта магистральной теплосети в Ижевске перекроют движение на участке улицы Пушкинская
17-летнего ижевчанина обвиняют в изнасиловании 11-летней девочки
Почему остановился ремонт дорог на Бабушкина и Фронтовой?