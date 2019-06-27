Что будет с башней главного корпуса оружейного завода в Ижевске?

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-27T10:26:21+03:00

Она уже пережила пожар, но здание до сих пор стоит нетронутое

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На данный момент необходимо выделить средства, чтобы провести исследование состояния главного корпуса оружейного завода в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+).

- Потом приступим к разработке проектно-сметной документации. Напомним, что президент России Владимир Путин поддержал нас в вопросе реконструкции. И проектно-сметная документация позволит нам претендовать на финансирование из федерального бюджета, - сообщил Александр Бречалов.

Напомним, что башня пережила пожар 3 июля 2018 года. Тогда обвалился шпиль, который венчал здание с момента его постройки. Какие варианты по спасению памятника видели специалисты на тот момент и как происходило крушение шпиля, читайте в нашем материале.

Вы можете послушать полную запись эфира с Александром Бречаловым. Вопрос про судьбу главного корпуса завода звучит на 59:55.

Глава Удмуртии Александр Бречалов о провальной работе по разметке в Ижевске, заводе в Камбарке и земельных участках для многодетных семей 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU