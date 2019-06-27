Водоем в сквере на улице Оружейника Драгунова в Ижевске очистили
В Ижевске в рамках благоустройства сквера на улице Оружейника Драгунова очистили водоем. Об этом сообщается в группе МБУ Поисково-Спасательная служба города.
Фото: vk.com/mbu_pss_izh
- 24 июня сотрудники Поисково-спасательной службы Ижевска приняли участие в очистке природного водоема и его прибрежной полосы. В ходе проведения работ были извлечены: автомобильные покрышки, стеклянные и пластиковые отходы, а также часть дикорастущих и водорослей, и донных отложений, - сообщается в группе.
Напомним, до 31 августа 2019 года благоустройство должны закончить. «Комсомолка» узнала, что расположится в сквере.
Фото: vk.com/mbu_pss_izh
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ИСТОЧНИК KP.RU
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