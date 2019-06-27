Ижевчане выиграли грант на театральный проект про Егора Летова
В Ижевске работают над театральным проектом, посвященном Егору Летову. Активисты уже выиграли грант от фонда Михаила Прохорова.
Авторы планируют взять интервью у ижевских музыкантов, литературоведов и просто горожан о Егоре Летове. Книги, стихи, интервью музыканта и воспоминания ижевчан станут основой спектакля.
- Это будет важный и глубокий разговор про сейчас, про нас и наше общество, и про свободу художника, конечно, - говорят создатели проекта.
Спектакль состоится зимой. Место проведения пока неизвестно. Планируется максимум четыре показа: авторы говорят, что хотят создать «разовую вещь». Сейчас ищут помощь интервьюеров, актеров и героев для спектакля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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