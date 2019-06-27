Пенсионерка погибла в ДТП на трассе Удмуртии

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-27T14:16:44+03:00

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В Удмуртии на 83 км автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» Можгинского района столкнулись машины «Хенде-Акцент» и грузовик с прицепом. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

В результате ДТП водитель «Хедне-Акцент» и 6-летний ребенок-пассажир получили травмы их отвезли в больницу, а 63-летняя женщина-пассажир погибла на месте ДТП.

Па факту происшествия ведется расследование, в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU