2019-06-27T14:16:44+03:00
Происшествия

Пенсионерка погибла в ДТП на трассе Удмуртии

ДТП произошло 26 июня
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УдмуртииФото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
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В Удмуртии на 83 км автодороги «Подъезд к Перми от автодороги М-7 Волга» Можгинского района столкнулись машины «Хенде-Акцент» и грузовик с прицепом. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике.

В результате ДТП водитель «Хедне-Акцент» и 6-летний ребенок-пассажир получили травмы их отвезли в больницу, а 63-летняя женщина-пассажир погибла на месте ДТП.

Па факту происшествия ведется расследование, в отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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