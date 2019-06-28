Двоих ижевчан задержали по подозрению в краже

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-28T11:49:32+03:00

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В Ижевске задержали двоих подозреваемых в краже стройматериалов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- В мае 2019 года подозреваемые, 45-летний работник стройки и его 41-летний знакомый похитили стройматериалы из строящегося дома в Устиновском районе. Недостачу заметили руководители стройки и обратились в полицию, - сообщает ведомство.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU