СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-28T13:05:19+03:00

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Капитальный ремонт на улице Берша в Ижевске планируют начать в августе. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).

- На сегодняшний день документация подготовлена уже правильно, максимальный срок по торгам 45 дней, за город не могу говорить, но думаю, что в ближайшее время, в августе к работам они там приступят.

Также по словам министра, официальными ГОСТами разрешено укладывать асфальт даже при отрицательных температурах, это, как правило, до -10°С, и во влажную погоду, не в ливень, конечно. Тут не стоит даже сомневаться, что в октябре ремонт закончится.

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ИСТОЧНИК KP.RU