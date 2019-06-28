Капитальный ремонт на улице Берша в Ижевске планируют начать в августе
Капитальный ремонт на улице Берша в Ижевске планируют начать в августе. Об этом рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 ФМ, 12+).
- На сегодняшний день документация подготовлена уже правильно, максимальный срок по торгам 45 дней, за город не могу говорить, но думаю, что в ближайшее время, в августе к работам они там приступят.
Также по словам министра, официальными ГОСТами разрешено укладывать асфальт даже при отрицательных температурах, это, как правило, до -10°С, и во влажную погоду, не в ливень, конечно. Тут не стоит даже сомневаться, что в октябре ремонт закончится.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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