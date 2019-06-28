Новые дорожные знаки установят в Ижевске
В Ижевске установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На улице Удмуртская напротив здания №5 пл. 50-летия Октября появятся знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Время действия» (с 22:00 до 06:00), - сообщает пресс-служба.
Знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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