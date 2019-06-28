Новые дорожные знаки установят в Ижевске

СЕГОДНЯ 15:36 2019-06-28T16:45:17+03:00

Сразу три знака установят на улице Удмуртской

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В Ижевске установят новые дорожные знаки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На улице Удмуртская напротив здания №5 пл. 50-летия Октября появятся знаки «Стоянка запрещена», «Работает эвакуатор» и «Время действия» (с 22:00 до 06:00), - сообщает пресс-служба.

Знаки установят в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU