2019-07-01T16:39:02+03:00
Общество

Будут ли управляющие компании вывозит снег из дворов Ижевска?

А также изменения в правилах благоустройства
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Мария ХафизоваФото: Мария Хафизова
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В Ижевске в этом году была сложная ситуация с вывозом снега из дворов. На прошедшей сессии Гордумы, 27 июня, были приняты изменения в правилах благоустройства. Их прокомментировал председатель Городской думы Олег Гарин в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 ФМ) (12+).

- Было очень много обращений, жалоб и замечаний. Эта тема широко обсуждалась с управляющими компаниями, жителями и предпринимателями. В результате у нас установлен запрет на складирование снега перед окнами жилых и нежилых помещений. Выше оконного проема первого этажа и на расстоянии не менее чем на три метра от фасада зданий. Это сделано для того, чтобы фундаменты не промокали и снег не попал в подвалы. И, конечно же, чтобы окна жителей не были загромождены. Что касается вывоза снега, решения пока нет, его будут принимать сами собственники жилых помещений. Когда обсуждался вопрос по поводу вывозить управляющим компаниям снег или нет, то было много вопросов. Ведь в некоторых дворах есть места, чтобы можно было спокойно складировать снег, где-то нет. Решения, чтобы всех обязать вывозить снег, нет. Но перед управляющими компаниями будет стоять задача, чтобы был обеспечен проезд и проход, - пояснил Олег Гарин.

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Также Олег Гарин рассказал, что снегоплавильные машины не будут пока использоваться.

Напомним, глава Ижевска Олег Бекмеметьев планировал внести изменения в правила благоустройства, по которым управляющие компании должны будут вывозить снег со дворов (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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