12 человек подозреваемых и 8,5 кг изъятых наркотиков: в Удмуртии обнаружили наркосбытчиков
В Удмуртии направлено в суд уголовное дело по факту незаконного сбыта наркотиков и легализации денег. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
- Установлено, что с октября 2017 года по ноябрь 2018 года уроженец Тольятти (курьер) бесконтактным способом покупал в Москве наркотики, после чего расфасовывал на мелкие партии и с помощью тайников-закладок передавал региональным курьерам. Трое жителей Ижевска также были курьерами: они забирали вещества расфасовывали на мелкие партии и передавали закладчиками - троим жителям Глазова, двум жительницам Чайковского и троим ижевчанам. Они и распространяли наркотики на территории городов, где проживали, - сообщает ведомство.
Незаконные действия были пресечены сотрудниками МВД по Удмуртии, совместно с ГУНК МВД России, Межмуниципальным отделом МВД России «Щелковское» и сотрудниками Управления ФСБ России по республике. Все фигуранты дела были задержаны в кратчайшие сроки.
В ходе обыска и личного досмотра в их машинах и тайниках было обнаружено и изъято почти 8,5 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело, девять задержанных находятся под арестом.
Также было установлено, что шестеро из обвиняемых причастны к отмыванию денег. Они получали вознаграждение за реализацию наркотиков через систему «биткойн». Далее конвертировали деньги в рубли и перечисляли их на свои счета. В результате преступных действий обвиняемый обналичили более 3,5 млн рублей.
Уголовное дело, состоящее из 43 томов, с обвинительным заключением направлено в суд. Теперь обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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