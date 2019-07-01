В августе начнутся работы по ощебенению улиц в частном секторе Ижевска

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-01T16:50:07+03:00

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В Ижевске уже в августе начнется ощебенение частного сектора. Об этом в прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6 FM) (12+) сообщил председатель городской думы Олег Гарин.

- К сожалению, получается так, что у нас действует замечательная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги», но она предусматривает только ремонт и замену асфальтового покрытия. Поэтому частный сектор не попадает под эту программу. То же самое по программе «Формирование комфортной городской среды», где мы благоустраиваем дворовые территории многоквартирных домов. Туда тоже частный сектор не попадает. Поэтому нами было высказано предложение заложить 10 млн рублей в бюджете Ижевска на ощебенение дорог в частном секторе. И уже после торгов начнутся работы, - сообщил Олег Гарин.

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Также председатель гордумы города рассказал, что планируется увеличение финансирования на ремонт тротуаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU