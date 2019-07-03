Спасатели помогли ребенку из Удмуртии освободиться от велосипедного троса
В Удмуртии из-за любопытства ребенка пришлось вызывать спасателей. Мальчик обмотался велосипедным тросом, а ключ был сломан. Об этом сообщается на странице поисково-спасательной службы Удмуртии.
- 9-летний ребенок был очень напуган, поэтому прибывшие на место спасатели приняли решение не использовать слесарный инструмент, а открыть замок отмычкой, - сообщается на странице.
Мальчик был оперативно освобожден.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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