Спасатели помогли ребенку из Удмуртии освободиться от велосипедного троса

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-03T10:08:57+03:00

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В Удмуртии из-за любопытства ребенка пришлось вызывать спасателей. Мальчик обмотался велосипедным тросом, а ключ был сломан. Об этом сообщается на странице поисково-спасательной службы Удмуртии.

- 9-летний ребенок был очень напуган, поэтому прибывшие на место спасатели приняли решение не использовать слесарный инструмент, а открыть замок отмычкой, - сообщается на странице.

Мальчик был оперативно освобожден.

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ИСТОЧНИК KP.RU