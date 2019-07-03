Очередной этап соревнований по автокроссу пройдет в Удмуртии
В Удмуртии состоится V этап чемпионата республики по автокроссу (0+). Об этом сообщается в группе Автокросс Удмуртии.
Гонщики выступят в шести классах: Д2Н, Д2К, супер-1600, Т1-2500, Д3-спринт, Д3-мини.
Соревнования пройдут на СК «Чекерил» 13 июля в 12:30. Всем зрителям вход свободный. Предварительные заявки принимаются до 8 июля на почту avtosport18@gmail.com.
Напомним, первый этап крупнейшей гонки на квадроциклах в России Can-Am X Race стартовала в Казани. Журналист «Комсомолки» побывал на первом этапе и, конечно же, рассказал свои непередаваемые эмоции и дикий адреналин.
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13.07.19 V этап Чемпионата Удмуртии по кроссу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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