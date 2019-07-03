В 2019 году 10 школ в Ижевске планируют оградить
В Ижевске в этом году планируют оградить 10 школ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- На данный момент в пяти школах - МБОУ «СОШ» №№ 6, 12, 16, 35, МБОУ «Социально-экономический лицей» № 45 проводятся работы, в остальных (МБОУ «СОШ №№ 31, 58, 88, МКОУ «Школах № 75 и № 256) ограждение сделают до 31 августа, - сообщает пресс-служба.
Напомним, с 2017 по 2018 годы были ограждены 22 школы, общая стоимость работ составила 48,2 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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