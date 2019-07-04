Проект реконструкции главного корпуса ижевского оружейного завода может попасть в федеральную адресную инвестпрограмму

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-04T13:07:22+03:00

Для полной реконструкции нужно от 2,5 до 4 млрд рублей

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Проект реконструкции главного корпуса «Ижмаша» может попасть в федеральную адресную инвестиционную программу в 2021 или 2022 году. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

- Нужно потратить 30-40 млн рублей, чтобы провести изыскательские работы. Надо понять, пригодны ли фундамент и стены здания к эксплуатации. Затем начнем разрабатывать проектно-сметную документацию, чтобы мы знали, сколько это будет стоить. Главный корпус оружейного завода является символом не только Ижевска, но и Удмуртии - его необходимо восстановить. Мы должны работать до проектно-сметной документации, а потом мы сможем рассчитывать на финансирование из федеральной адресной инвестиционной программы. Сумма пока неизвестна, но от 2,5 до 4 млрд руб. необходимы для полной реконструкции. Мы двигаемся в плане и у нас есть все шансы в 2021 или 2022 году в адресную инвестиционную программу попасть, - рассказал глава республики.

Также он поддержал инициативу открыть в корпусе выставочно-образовательный центр.

- Я посмотрел все музеи, которые находятся на территории заводов, там столько экспонатов, которые люди не могут смотреть, потому что это режимный объект. Хочется, чтобы этот центр пересекался с историей М. Т. Калашникова, - пояснил Александр Бречалов.

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ИСТОЧНИК KP.RU